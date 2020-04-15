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Названы города Подмосковья с наибольшим числом зараженных COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса Московской области в среду, 15 апреля, опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» список региональных городов, указав количество случаев заражения инфекцией в каждом из них.

Лидерами по числу заболевших COVID-19 оказались Люберцы — 167 инфицированных, Мытищи — 145, Одинцово — 139, Красногорск — 135 и Химки — 133.

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Больше 50 инфицированных на сегодняшний день выявлено в следующих городах: Балашиха — 63, Дмитров — 54, Долгопрудный — 59, Королев — 71, Ленинский — 86, Лобня — 65, Подольск — 77, Пушкино — 75.

Минимальное число случаев заболевания, по одному, выявлено в Зарайске, Кашире, Лосино-Петровском, Лотошине, Озерах и Талдоме.

Всего, по данным оперштаба на 15 апреля, в регионе выявлено 2587 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, скончались 26 пациентов, выздоровели 89 человек.

В России на сегодняшний день, согласно данным портала стопкоронавирус.рф, количество случаев заражения достигло 24 490 — за последние сутки выявлено 3388, вылечились — 1986, умерли — 198.

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