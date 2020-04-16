В Тюменском военном училище 15 человек поместили на карантин

У 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника Тюменского высшего военного инженерного командного училища тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом 16 апреля сообщили журналистам в Минобороны России.

Всех зараженных поместили на карантин. При этом ни у одного из них нет явных признаков заболевания.

По результатам предварительного разбирательства выявлено, что причиной заражения стал контакт одного из них с гражданским лицом за пределами училища. Тесты остальных 352 курсантов на коронавирус дали отрицательный результат.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Ранее, 14 апреля в пресс-службе Минобороны России заявили, что эпидемиологическая обстановка в Российской армии остается стабильной и полностью контролируемой, а в результате комплекса профилактических и диагностических мероприятий в Вооруженных силах РФ снизился уровень заболеваемости органов дыхания военнослужащих до рекордного показателя за последние пять лет.

По состоянию на 16 апреля, в России зарегистрировано 27 983 случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии зафиксировано 232 летальных исхода, 2304 человека выздоровели.

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