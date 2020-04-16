Прямой эфир
Сюжет:

В Белоруссии число зараженных коронавирусом достигло 4204

0
Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Белоруссии за последние сутки 476 человек заразились коронавирусной инфекцией. На 16 апреля в республике зарегистрировано 4204 человека с наличием коронавирусной инфекции, сообщает минздрав страны.

Дал пять: новые меры поддержки бизнеса обойдутся примерно в 850 млрд
Больше всего будет стоить компенсация зарплат сотрудникам пострадавших отраслей — 300 млрд рублей

65 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За время эпидемии скончались 40 пациентов.

В Белоруссии проведены 81 246 тестов на коронавирус. Для проведения тестирования задействованы 24 лаборатории, уточняет RT.

Таким образом, Белоруссия по числу зараженных обогнала Украину, где за сутки показатель увеличился до 4161 человека, пишет RNS. Количество жертв коронавируса на Украине составляет 116 человек.

Накануне, 15 апреля, число зараженных COVID-19 в Белоруссии достигло 3728.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию заболевания. Случаи заражения с начала распространения инфекции зафиксированы более чем в 200 странах мира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«ВКонтакте» запустила в Белоруссии мессенджер с исчезающими сообщениями
Власти Белоруссии не увидели повода останавливать чемпионат по футболу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020