В Белоруссии число зараженных коронавирусом достигло 4204

В Белоруссии за последние сутки 476 человек заразились коронавирусной инфекцией. На 16 апреля в республике зарегистрировано 4204 человека с наличием коронавирусной инфекции, сообщает минздрав страны.

65 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За время эпидемии скончались 40 пациентов.

В Белоруссии проведены 81 246 тестов на коронавирус. Для проведения тестирования задействованы 24 лаборатории, уточняет RT.

Таким образом, Белоруссия по числу зараженных обогнала Украину, где за сутки показатель увеличился до 4161 человека, пишет RNS. Количество жертв коронавируса на Украине составляет 116 человек.

Накануне, 15 апреля, число зараженных COVID-19 в Белоруссии достигло 3728.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию заболевания. Случаи заражения с начала распространения инфекции зафиксированы более чем в 200 странах мира.