«ВКонтакте» запустила в Белоруссии мессенджер с исчезающими сообщениями

Социальная сеть «ВКонтакте» представила в Республике Беларусь экспериментальный продукт — мессенджер VK Me. Его уже можно скачать в App Store и Google Play страны.

Пользователям VK Me доступны функции, которых нет в основном приложении VK. Им предложен режим невидимки, если он включен, то в приложении будет отображаться, что собеседник «заходил недавно», даже когда он онлайн. Также в чате можно установить собственный фон и называть собеседников в мессенджере так, как хочется, а не по записи в VK, говорится 14 апреля в сообщении на сайте соцсти.

Аудитория VK Me в Белоруссии первыми получила возможность протестировать фантом-чаты с исчезающими сообщениями. В будущем они могут появиться и в России, в рамках основного приложения «ВКонтакте».

Прямо в мессенджере VK Me пользователи могут переводить деньги; звонить по видео и без; отправлять стикеры, фото и видео, а также пользоваться десятками других функций. Разработчики предусмотрели и быстрое переключение между VK Me и приложением «ВКонтакте».

Мессенджер не требует привязки к профилю в VK, начать чат можно с контактами из телефонной книги и друзьями из «ВКонтакте».

«VK Me сохранил все преимущества общения «ВКонтакте», а еще получил уникальные возможности, которых нет в основном приложении», — прокомментировал запуск тестирования мессенджера руководитель продукта VK Me Вячеслав Шебанов.

По его словам, в нем удобно вести как деловую переписку, так и чатиться с друзьями, оперативно отвечать на сообщения и записывать долгие голосовые послания.

«ВКонтакте» — один из самых популярных ресурсов в Белоруссии. Продуктами VK активно пользуются 3,8 млн местных жителей. В начале апреля «Одноклассники» и «ВКонтакте» запустили акцию для поддержки малого и среднего бизнеса на фоне коронавируса.