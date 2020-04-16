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Решетников сменил Акимова в набсовете РФПИ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министр экономического развития Максим Решетников сменил бывшего вице-премьера Максима Акимова в набсовете Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Об этом говорится в указе президента Владимира Путина, опубликованном в четверг, 16 апреля, на портале правовых актов.

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Решетников назначен членом наблюдательного совета РФПИ до 17 января 2022 года. Других изменений в составе набсовета РФПИ не произошло.

В настоящее время в него входят глава ЦБ Эльвира Набиуллина, первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Максим Орешкин, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, вице-президент ТПП, экс-глава ВЭБа Владимир Дмитриев и управляющий директор Parnasse SARL, бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан.

Председателем набсовета РФПИ является спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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