Глава РФПИ назвал возможный объем сокращений странами добычи нефти

Сокращение добычи нефти странами-участницами ОПЕК+ может достичь более 15 млн баррелей в сутки, если принять во внимание еще и государства G20. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы полагаем, что сделка составляет [сокращение] не более 10 млн баррелей в день, а более 15 млн баррелей в день, если вы посчитаете страны G20. Мы полагаем, что США будут сокращать более чем на 2 млн [баррелей в день] в этом году», — приводит «РИА Новости» слова Дмитриева.

Он подчеркнул, что это историческая сделка, так как лидеры России, США и Саудовской Аравии смогли найти консенсус и продвинуться в вопросе сокращения нефтедобычи.

Накануне, 12 апреля, страны ОПЕК+ достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне 2020 года.

Позже стали известны и дальнейшие планы сокращения: в июле–декабре 2020 года будет 7,7 млн баррелей в сутки, далее — 5,8 млн б/c до конца апреля 2022 года.

В начале марта страны — участницами ОПЕК+ не смогли договориться о мировых объемах нефтедобычи. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, курс рубля резко снизился в отношении евро и доллара, акции российских компании значительно потеряли в цене.