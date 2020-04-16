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Нарушитель самоизоляции в Москве попытался дать взятку сотруднику ГИБДД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В Москве в отношении нарушившего режим самоизоляции водителя возбудили уголовное дело за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД. Об этом 16 апреля сообщается на сайте столичного ГУ МВД России.

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Автоинспектор остановил автомобиль Mercedes-Benz на 45-м км МКАД для проверки документов. За рулем иномарки был 32-летний приезжий из ближнего зарубежья, у которого не оказалось цифрового пропуска. При оформлении документов о нарушении водитель предложил сотруднику ГИБДД взятку в размере 3 тыс. рублей, чтобы тот не составлял административный протокол от нарушении самоизоляции, сообщает телеканал «360».

Во время допроса задержанный отрицал попытку дать взятку должностному лицу, отметив, что лишь предложил «от чистой души на чай», говорится на сайте kp.ru. Он заверил, что просто забыл деньги в паспорте и не знал, какая именно сумма там лежит.

Тем не менее дача взятки была зафиксирована, видеоматериал передали в территориальное ОМВД. Возбуждено уголовное дело по статьям УК России «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Мелкое взяточничество».

Нарушитель отпущен под подписку о невыезде, пишет РИАМО. За нарушение самоизоляции ему грозит штраф в размере 5 тыс. рублей.

11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для перемещения на личном и общественном транспорте в столице и области вводятся цифровые пропуска. Оформить их можно на портале nedoma.mos.ru, по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377. Такие ограничения приняты для контроля за перемещениями граждан по городу на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Штраф за нарушение режима самоизоляции с использованием транспортного средства — 5 тыс. рублей.

В настоящее время в Москве и Подмосковье действует режим обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса. Гражданам разрешено покидать жилье только в случае острой необходимости: для похода в магазин, аптеку, для выгула собак и за обращением в медучреждение.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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