Трамп заявил, что США прошли пик эпидемии коронавируса

В США за сутки от COVID-19 умерли почти 3 тыс. человек, это антирекорд. Президент Дональд Трамп считает, что пик эпидемии пройден. За минувшие сутки в США выявлено более 40 тыс. новых случаев заболевания COVID-19. Всего в стране инфицированы коронавирусом 644 тысячи человек - по этому показателю США - первые в мире. Умерли уже 28 с половиной тысяч американцев.