Храмы Красноярского края будут закрыты для прихожан до 1 мая

С 16 по 30 апреля храмы Красноярского края будут закрыты для горожан, а запланированные на данный период массовые мероприятия отменены. Такое решение вынесли в связи с постановлением главного санитарного врача РФ.

Ранее к жителям региона обратился митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон и попросил верующих воздержаться от посещения скоплений людей в период пандемии коронавируса, отмечает ИА KrasnoyarskMedia.

На въездах в Енисейск и Верхнепашинский сельсовет с 15 апреля начнут работать контрольно-пропускные пункты. Меры вводятся на фоне эпидобстановки и приближающихся пасхальных праздников.

Традиционно религиозные события привлекают в Енисейск много туристов (там расположено 18 старинных храмов), что в нынешней ситуации недопустимо. По словам главы города Валерия Никольского, прошедшее Вербное воскресенье показало, что люди нарушают режим самоизоляции и создают угрозу заражения для окружающих.

В начале апреля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал духовенство Русской православной церкви (РПЦ) продолжать совершать богослужения и таинство причастия даже в отсутствие паствы из-за распространения коронавирусной инфекции.

В российских соцсетях запущен хештег #молитесьдома. В конце марта патриарх Кирилл призвал верующих не посещать храмы в условиях распространения коронавируса. Он назвал это трудным решением.