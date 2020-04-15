Центр ледовых видов спорта во Владивостоке начнут строить в этом году

В Приморском крае продолжается реализация национального проекта «Демография» по направлению «Спорт — норма жизни». В этом году планируется построить пять площадок Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО — в Партизанске, Пограничном и Чугуевском округах, Шкотовском и Яковлевском районах.

В Спасске-Дальнем установят физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, в Артеме модернизируют футбольное поле стадиона «Угольщик» с укладкой искусственного газона, сообщает ИА PrimaMedia. За счет средств федерального бюджета начнется реконструкция гребной базы «Олимпийская» в поселке Лозовый Партизанского городского округа и строительство центра ледовых видов спорта во Владивостоке, будет разработана проектно-сметная документация на строительство регионального центра хоккея и крытого футбольного манежа на острове Русский.

Напомним, в Ростовской области до 2024 года построят 45 специально оборудованных площадок для сдачи норм ГТО. По мнению главы региона Василия Голубева, это стимулирует людей к занятию спортом. Только за 2019 год состоялось около 400 мероприятий по сдаче норм ГТО, всего же задания выполнили более 194 тыс. жителей.