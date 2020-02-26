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В Ростовской области за три года откроют 45 площадок для сдачи ГТО

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В Ростовской области до 2024 года построят 45 специально оборудованных площадок для сдачи норм ГТО. По мнению главы региона Василия Голубева, это стимулирует людей к занятию спортом.

Только за 2019 год состоялось около 400 мероприятий по сдаче норм ГТО, всего же задания выполнили более 194 тыс. жителей. Об этом пишет RostovGazeta. Кроме того, в области планируют развивать инфраструктуру для занятий пятиборьем в казачьих кадетских корпусах.

Напомним, в Татарстане в этом году появится девять новых спортивных площадок для выполнения норм ГТО. Все 43 муниципальных района республики обеспечат площадками до 2023 года.

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