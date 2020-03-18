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Новую спортплощадку установят около школы в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле в поселке Северный планируют реконструировать спортивную площадку около школы № 13. Здесь обустроят новые спортобъекты и зону сдачи норм ГТО.

В рамках реконструкции на объекте появятся дорожки для бега, два поля для мини-футбола, волейбольная и баскетбольная площадки, зона сдачи норм ГТО. Площадь обновленной площадки составит 7,5 тыс. кв. м.

Как рассказала начальник управления образования города Татьяна Удинцева, школа № 13 является кадетской и особое внимание в ней уделяется физическим нагрузкам. Также спортплощадкой смогут пользоваться воспитанники детсада, который находится рядом, пишет ТагилСити.ру со ссылкой на «Тагильский рабочий».

По словам главы города Владислав Пинаев, работы планируется начать в мае-июне, а завершить не позднее октября.

Стоимость реализации проекта оценили в 20,5 млн рублей. Работы софинансируют из регионального бюджета.

В конце февраля сообщалось, что в Ростовской области до 2024 года построят 45 специально оборудованных площадок для сдачи норм ГТО.

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