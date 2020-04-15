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Набор в отряды космонавтов могут перенести из-за карантина

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Фото: ТАСС/ Красильников Станислав
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Центр подготовки космонавтов (ЦПК) может продлить набор в отряды космонавтов, если период самоизоляции будет продлен после 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ЦПК в среду, 15 апреля.

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Отмечается, что по текущему плану документы можно подать до 1 июня, после чего их рассмотрят в течение четырех месяцев. Всего планируется отобраться четырех человек.

«Пока заочное рассмотрение заявок идет по плану. Но в сложившейся ситуации мы на две недели задержали встречи с кандидатами, которых хотели пригласить в Звездный городок на очный этап отбора», — сообщили в пресс-службе «РИА Новости».

В ЦПК отметили, что если карантин снимут 30 апреля, то на сроках отбора это не отразится. Однако если период будет продлен, то процесс приема заявок придется приостановить и возобновлять только после снятия ограничений.

В условиях самоизоляции сбор необходимых документов и прохождение медицинского обследования для кандидатов является затруднительным или невозможным вовсе.

О новом наборе в отряд космонавтом объявили летом прошлого года. Он стал 18-м в истории космонавтики России и третьим открытым, когда любой желающий может подать заявку.

2 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля.

10 апреля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что девять из запланированных на 2020 год 33 космических запусков могут сорваться из-за коронавируса и банкротства компании OneWeb.

По данным на 15 апреля, в 84 регионах России зафиксировано 24 490 инфицированных, погибли 198 человек. По данным оперштаба по борьбе с заболеванием, Республика Алтай осталась последним регионом в стране, где не выявлено ни одного заразившегося.

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