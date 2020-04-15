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Россия и США начали работу над повесткой экспертной группы по космосу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Москва и Вашингтон согласовывают повестку для работы совместной экспертной группы по космосу. Об этом в среду, 14 апреля, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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«Мы сосредоточены на согласовании повестки дня, то есть перечня вопросов, по которым будет развернута работа соответствующей экспертной группы по космосу с особым упором на проблематику недопущения гонки вооружений в космическом пространстве», — приводит ТАСС слова Рябкова.

Он отметил, что все контакты по вопросам стратегической стабильности продолжаются с американскими коллегами по переписке.

«Пока нет договоренностей ни о каких иных контактах, в том числе телефонных и по видеосвязи», — добавил Рябков.

О том, что такая группа будет создана и начнет свою работу, Рябков рассказал еще на прошлой неделе. Тогда дипломат отметил, что на согласование повести может уйти несколько недель или в худшем случае месяц.

Накануне, 14 апреля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности России сотрудничать с США в мирном освоении космоса. Таким образом глава дипломатического ведомства отреагировал на одобренный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов Луны.

В минувшую пятницу президент России Владимир Путин в преддверии телефонного разговора с Трампом заявил, что именно космическое партнерство с США — это пример эффективного сотрудничества стран в интересах всего человечества.

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