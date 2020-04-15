Застрявшим на Сейшелах россиянам продлили визы

Российским туристам на Сейшельских островах, которые из-за пандемии коронавируса не могут вернуться на родину, продлили срок действия виз. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в республике Александр Рязанцев 15 апреля.

По его словам, дипмиссии удалось добиться централизованного бесплатного продления сроков действия разрешения на пребывание на период от двух до трех месяцев. У всех россиян дата окончания виз разная, отметил Рязанцев.

Кроме того, консульство договорилось с владельцами местных гостиниц и апартаментов о скидках для туристов из России. Как отметил Рязанцев, в республике «мягко говоря, всё очень дорого».

«Хотелось бы помогать больше, но в рамках своих усилий мы находили максимально бюджетные варианты. Договаривались. <…> Сделали большие очень скидки. На 50%, например. Некоторые живут на условиях — половину платят только от рыночной цены за эти помещения», — рассказал он «РИА Новости».

Как отмечал 13 апреля посол РФ на Сейшелах Артем Кожин, договоренности с властями республики помогут россиянам избежать штрафов.

На данный момент на Сейшельских островах находятся около 100 россиян, желающих вернуться на родину. Консульство РФ поддерживает ежедневную связь с ними, а также с гражданами Белоруссии, также оказавшимися в сложной ситуации. Когда они смогут вылететь домой, пока неизвестно.

На территории республики из-за пандемии до конца апреля действует карантин: закрыты пляжи и общественные заведения, многие сотрудники госучреждений переведены на удаленную работу.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 15 апреля, всего в мире подтверждено свыше 2 млн случаев заболевания, скончались 126 тыс. человек.