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Россиянам на Сейшелах продлили разрешения на пребывание на островах

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Sabrina Hentschel
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Российским туристам на Сейшельских островах продлили разрешения на пребывание в республике. Об этом 13 апреля сообщил посол РФ на Сейшелах Артем Кожин.

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«Мы связались с иммиграционной службой и договорились о централизованном бесплатном продлении разрешения на пребывание всем туристам, это уже сделано. Теперь все продолжают здесь находиться на законных основаниях, это важно в том числе с точки зрения избежания штрафов», — приводит его слова ТАСС.

В данный момент на островах находится около 100 россиян, которые проживают в гостиницах или небольших домах. Посольству удалось договорится с отелями о предоставлении максимально бюджетного проживания для россиян.

Власти республики ввели «достаточно жесткий карантин». Закрыты пляжи и общественные заведения, часть сотрудников госучреждений переведена на удаленную работу. До конца апреля все «обязаны сидеть по домам». При этом разрешается выходить в магазин.

Российские туристы относятся к сложившейся ситуации с пониманием, а посольство РФ старается сделать всё для обеспечения прав граждан на территории республики, добавил Кожин.

«Некоторые люди указали на потенциальные проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть, например, у кого-то давление. Естественно, мы на связи с местными медучреждениями. Если кому-то понадобится медицинская помощь, у нас есть контакты, мы сможем обеспечить необходимую помощь», — рассказал дипломат.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 13 апреля, всего в мире подтверждено свыше 1,8 млн случаев заболевания, скончались 115 тыс. человек.

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