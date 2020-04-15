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Четверг станет самым дождливым днем апреля в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Четверг, 16 апреля, станет самым дождливым в Москве с начала месяца. Об этом 15 апреля сообщил портал «Метеоновости».

По прогнозам синоптиков, 16 апреля столичный регион накроет глубокий циклон с центром над Архангельской областью. Серия атмосферных фронтов принесет в Москву и область затяжной дождь. Ожидается, что за сутки в столице выпадет 5–12 мм осадков. Также этот дождь обещает быть самым сильным в текущем апреле, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Вместе с тем, отмечают специалисты, предстоящие дожди «окажутся благом для земли и воздуха столицы», пишет «Москва 24».

Ранее 15 апреля сообщалось, что погода в апреле в Москве установится холоднее нормы. Воздух в столице прогреется до +18...+20 градусов лишь в последние дни месяца. Среднесуточная температура составит +10 градусов. Как напоминает НСН, накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что пришедшее в столицу похолодание задержится надолго, а понижение температуры будет сопровождаться осадками, преимущественно в виде дождя.

Ранее 15 апреля синоптики рассказали о похолодании и дожде в Москве 15 апреля. В столице ожидается облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. Днем воздух прогреется от +5 до +7 градусов. В ночь на четверг существенно похолодает, столбики термометров могут опуститься до 0 градусов.

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