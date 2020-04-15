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МВД начало проверку из-за ожогов у младенца в Саратовской области

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В Саратовской области полиция проводит проверку по факту несчастного случая, в результате которого пострадал полугодовалый ребенок. Младенец получил ожоги в результате контакта с чайником.

Инцидент произошел во время нахождения семьи на даче. Ребенок задел стоящий на столе чайник с горячей водой, в результате чего получил ожог ноги. Мама ребенка находилась рядом и оперативно обратилась в медицинское учреждение. Малыша госпитализировали в ожоговый центр с ожогами 2–3-й степени. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

В правоохранительных органах подчеркнули, что семья характеризуется как благополучная. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане ребенок пострадал из-за нарушений при выпасе скота. Стадо коров побежало на семью, которая гуляла по полю. Обвинение предъявлено сотруднику сельскохозяйственного предприятия.

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