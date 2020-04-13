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Суд в Омске госпитализировал ребенка без согласия матери

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Омский суд по иску прокуратуры разрешил госпитализировать истощенного двухлетнего мальчика без согласия матери, которая не позволяла его лечить. Об этом сообщается в понедельник, 13 апреля, на сайте прокуратуры региона области.

Ребенка уже поместили в больницу.

Прокурор Азовского района обратился в суд, потребовав признать незаконным отказ матери мальчика от дачи согласия на госпитализацию ребенка. Также он просил разрешить больнице провести необходимое обследование и лечение. «Решением Азовского районного суда Омской области требования прокурора удовлетворены, в связи с чем ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение в целях прохождения лечения», — отмечается в сообщении.

Прокуратура во время проверки установила, что у ребенка дефицит массы тела и его необходимо госпитализировать в Омскую областную детскую клиническую больницу, чтобы спасти ему жизнь. В пресс-службе прокуратуры уточнили ТАСС, что ребенку два года.

Ранее мальчик уже лечился в медучреждении, но после незначительного улучшения состояния мать забрала его домой. Женщина отказывалась от оказания медицинской помощи сыну, ссылаясь на то, что сама будет лечить его и обследовать на коммерческой основе.

В феврале в Кисловодске опека изъяла истощенную дочь у матери-вегетарианки. По словам уполномоченной по правам ребенка в Ставропольском крае Светланы Адаменко, ребенок весил вдвое меньше нормы. Губернатор края Владимир Владимиров заверил, что решение органов опеки об изъятии ребенка могут изменить, если женщина пересмотрит свои взгляды.

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