Прямой эфир

Жителя Башкирии будут судить за травмы ребенка при выпасе скота

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Башкортостане девятилетний ребенок получил травмы, когда его сбило с ног стадо коров во время выпаса. Уголовное дело в отношении сотрудника сельскохозяйственного кооператива направлено в суд.

Инцидент произошел в 2018 году в Туймазах. По данным правоохранительных органов, семья гуляла на поле, где находились коровы. Внезапно стадо побежало в сторону людей. Серьезно пострадали мама и дети. Девятилетний ребенок получил тяжкий вред здоровью, сообщает «МедиаКорСеть».

Сотрудник предприятия признал свою вину в нарушении правил выпаса скота. Ему предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Материалы направлены в суд.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области ребенок пострадал при взрыве аккумулятора гироскутера, который находился в спальне на зарядке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Четырехлетняя девочка погибла при падении на нее телевизора в Крыму
Девочку задавило бревнами во время игры в прятки в Башкирии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020