Жителя Башкирии будут судить за травмы ребенка при выпасе скота

В Башкортостане девятилетний ребенок получил травмы, когда его сбило с ног стадо коров во время выпаса. Уголовное дело в отношении сотрудника сельскохозяйственного кооператива направлено в суд.

Инцидент произошел в 2018 году в Туймазах. По данным правоохранительных органов, семья гуляла на поле, где находились коровы. Внезапно стадо побежало в сторону людей. Серьезно пострадали мама и дети. Девятилетний ребенок получил тяжкий вред здоровью, сообщает «МедиаКорСеть».

Сотрудник предприятия признал свою вину в нарушении правил выпаса скота. Ему предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Материалы направлены в суд.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области ребенок пострадал при взрыве аккумулятора гироскутера, который находился в спальне на зарядке.