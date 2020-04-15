Четырехлетняя девочка погибла при падении на нее телевизора в Крыму

В Крыму проводится проверка по факту гибели четырехлетней девочки. Ребенок получил смертельные травмы при падении телевизора и тумбочки.

Трагедия произошла в поселке Черноморское. По данным правоохранительных органов, мать была на работе, а отец шел в магазин и оставил девочку под присмотром прабабушки. При этом пожилая женщина не может самостоятельно передвигаться. В тот момент на девочку упала тумба с телевизором.

Пострадавшую доставили в больницу с тяжелой травмой головы. Девочка скончалась в реанимационном отделении, сообщает ИА «Крыминформ».

Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.