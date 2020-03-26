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Девочку задавило бревнами во время игры в прятки в Башкирии

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В Башкирии девочку насмерть задавило бревнами во время игры в прятки. Инцидент произошел 25 марта в Иглинском районе республики.

11-летняя школьница играла со своими подругами в поле. В какой-то момент она решила спрятаться неподалеку от сложенных бревен. Бревна скатились на девочку. Она погибла сразу же. Прибывшие на место происшествия медики спасти ее не смогли, пишет ИА «МедиаКорСеть».

Подобный случай произошел в поселке Плесецк Архангельской области в апреле 2019 года. Стопка бревен обрушилась на шестилетнюю девочку. Она умерла в больнице через несколько дней после случившегося. Было возбуждено уголовное дело.

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