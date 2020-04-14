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Трехмесячный ребенок заразился коронавирусом в Тамбовской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Трехмесячный мальчик и еще четверо детей оказались среди 35 жителей Тамбовской области, у которых во вторник подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщает во вторник, 14 апреля, Online Тамбов со ссылкой на региональный штаб по предупреждению завоза и распространения в области новой коронавирусной инфекции.

«Из подтвержденных сегодня случаев — 16 мужчин, 14 женщин и 5 мальчиков. Самому младшему заболевшему три месяца, одному ребенку 9 лет, двум по 12 лет, самому старшему 17 лет. Возраст взрослых от 19 до 79 лет», — говорится в публикации.

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Уточняется, что 11 пациентов прибыли из других регионов, 24 — контактировали с приехавшими из регионов или заболевшими.

Самочувствие всех пациентов оценивается как удовлетворительное.

В настоящее время в Тамбовской области зафиксировано 83 случая заболевания коронавирусом, 35 из них выявили за последние сутки.

7 апреля сообщалось, что коронавирус зафиксировали у двух младенцев в Подмосковье.

3 апреля заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что заболевшие коронавирусом дети в столице являются распространителями заболевания. Она отметила, что болезнь у них проходит в легкой форме и «практически не всегда заметно», что ребенок болен.

По состоянию на 14 апреля в России диагностированы 21 102 случая заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились. 170 пациентов скончались.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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