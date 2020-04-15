Телефонный мошенник выманил 50 тыс. рублей у Эдгарда Запашного

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный стал жертвой телефонного мошенника, убедившего его перевести 50 тыс. рублей. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

По словам Запашного, злоумышленник написал ему в один из мессенджеров и представился его другом — бойцом UFC Алексеем Олейником, который в настоящее время проживает в США, сообщает телеканал «Звезда».

Через некоторое время после совершения перевода артист перезвонил Олейнику, но тот заявил, что никаких денег не просил.

Запашный отметил в своем обращении, что вместе с братом Аскольдом они часто оказывают благотворительную помощь людям, в частности детям, которые действительно нуждаются в ней.

«Потеряв сумму, сегодня я ощутил обиду лишь потому, что такая тварь никогда и никому не поможет, он их просто украл!» — заключил артист.

Полиция ведет розыск мошенника, сообщает телеканал «360».

14 апреля «Известия» писали, что за любое мошенничество с использованием электронных средств платежей в период пандемии предлагают наказывать штрафом, соизмеримым 15-кратной стоимости причиненного ущерба, а за подделку официальных документов — лишением свободы до трех лет. Такие поправки в КоАП и Уголовный кодекс уже разработаны и будут в ближайшее время внесены в Госдуму. В большинстве фракций поддерживают усиление мер защиты населения во время распространения коронавирусной инфекции.