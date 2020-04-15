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Цеков поблагодарил норвежского депутата за поддержку крымчан в борьбе с COVID-19 

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков поблагодарил в среду, 15 апреля, норвежского депутата земельного парламента, главу общественной организации «Народная дипломатия – Норвегия» Хендрика Вебера, который на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 выразил слова поддержки жителям полуострова, за объективную оценку ситуации в Крыму.

По словам Цекова, жители республики привыкли к испытаниям, выпавшим на их долю за последние шесть лет.

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«Коронавирус — одно из них. Пока мы успешно справляемся. <…> Выполняем все указания на федеральном и республиканском уровнях», — сказал сенатор в беседе с телеканалом «360», указав на дисциплинированность крымчан в этом плане.

При этом сенатор не стал давать прогнозов относительно развития ситуации по коронавирусу на полуострове.

«Как будет дальше, жизнь покажет», — заключил он.

Ранее в этот же день Вебер записал видеообращение к крымчанам, в котором заявил, что «никто лучше народа Крыма не знает, что победить можно, только сплотившись», передает НСН.

По последним данным, в Крыму 34 зараженных коронавирусом. С начала эпидемии полностью вылечились 12 человек. В регионе нет случаев с летальным исходом от инфекции. В Севастополе восемь человек заболели и двое выздоровели. Всех, прибывающих на полуостров, отправляют в 14-дневную самоизоляцию.

корона

Всего в РФ зарегистрировано свыше 24 тыс. заболевших.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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