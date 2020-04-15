В Совфеде оценили заявление о возможности удара Украины по российскому НПЗ

Заявление директора украинского Павлоградского химического завода Леонида Шимана о возможности удара по российскому нефтеперерабатывающему заводу наносит урон Украине, а не России. Такое мнение высказал в среду, 15 апреля, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков.

«Это очередное заявление, которое в целом свидетельствует о том, что не в состоянии на Украине объективно оценивать ситуацию и не в состоянии прийти к нормальному как таковому разговору», — цитирует сенатора RT.

Цеков считает, что если бы Шиман был компетентным и грамотным специалистом, то говорил бы о том, что ракеты прежде всего необходимы Украине для защиты своей территории.

«Здравые заявления тоже звучат с Украины, мне кажется, что их становится постепенно больше. И когда накопится критическая масса вот тех людей, которые способны объективно оценивать ситуацию, тогда на Украине будет преодолен кризис», — заключил сенатор.

Военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил в этот же день, что в распоряжении украинских военных, действительно, есть оружие, способное поразить цели на территории России. По его словам, это российская система залпового огня «Ольха», переделанная из русского «Оникса», а также тактический ракетный комплекс «Точка-У».

Однако украинцы не смогут нанести серьезного урона России, поскольку имеющееся у них вооружение находится в плачевном состоянии, передает НСН.

Ранее в этот же день директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха», сообщает телеканал «360».

На Украине неоднократно звучали резонансные заявления о возможности атаковать Россию. Так, в ноябре политолог Тарас Загородний призвал создать ракеты, способные достать российские АЭС и ударить по ним, создав «ядерный взрыв».