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В пресс-службе Яровой прокомментировали сообщения о льготах операторам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В сообщениях СМИ о возможных льготах российским телекоммуникационным компаниям допущены неточности. Об этом 15 апреля заявили «Известиям»в пресс-службе заместителя председателя Госдумы Ирины Яровой.

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Речь идет о публикации газеты «Коммерсант», в которой говорится о том, что российские телекоммуникационные компании могут рассчитывать на меры поддержки со стороны правительства. В частности, утверждается, что может быть исполнена отсрочка исполнения норм «закона Яровой».

«Некорректно сказано, что «может быть предпринята отсрочка исполнения норм «закона Яровой», требующего ежегодного увеличения объемов хранимой информации. Это недостоверно, нормы о параметрах, в том числе сроках хранения, установлены правительством, закон не требует ежегодного увеличения объемов хранения», — рассказали «Известиям».

Подчеркивается, что закон не обязывает операторов хранить данные на протяжении полугода. Норма устанавливает, что запрос спецслужб возможен только в случаях, предусмотренным федеральным законодательством и исключительно по решению суда.

Так называемый «пакет Яровой» представляет собой свод антитеррористических законов, который вступил в силу летом 2018 года. В частности, пакет обязывает операторов связи хранить данные о трафике в течение шести месяцев и предоставлять их по запросу спецслужб.

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