СМИ узнали о возможных мерах поддержки российских операторов

Российские телекоммуникационные компании могут рассчитывать на ряд поддерживающих мер со стороны государства. Об этом в среду, 15 апреля, пишет «Коммерсант».

По данным издания, одной из подобных мер, которая может быть предпринята уже в ближайшее время, является отсрочка исполнения норм «закона Яровой», требующего ежегодного увеличения объемов хранимой информации, а также закона о суверенном интернете.

В рамках исполнения «закона Яровой» правительство может в качестве меры поддержки облегчить операторам требования по хранению трафика. Как отмечает издание, соответствующие поручения готовили в Минкомсвязи на базе комиссии по связи и ИТ Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Операторам в рамках данных предложений могут позволить отложить на два года требование о ежегодном увеличении емкости хранилищ информации на 15%.

Для того чтобы обеспечить стабильную работу сети для функционирования экстренных служб и государственных институтов, компаниям также могут разрешить исключить из расчета видеосервисы, так как в связи с самоизоляцией на фоне коронавируса, они серьезно увеличили трафик.

Среди возможных мер поддержки издание также отмечает снижение втрое платы за использование частот до конца этого года, налоговую отсрочку в части платежей, модернизирующих сеть для расширения емкости, а также снижение до 14% взносов в фонды страхования до конца 2020 года.

Операторы, по возможному решению Госдумы, могут получить безвозмездный доступ к инфраструктуре многоквартирных домов и дистанционную идентификацию абонентов.

В «Мегафоне», как пишет издание, поддерживают соответствующие предложения РСПП. При этом в компании подчеркнули, что данные меры в случае их реализации не потребуют затрат федерального бюджета, однако позволят операторам высвободить существенные средства для поддержания стабильной работы сети.

В «Ростелекоме», в свою очередь, отметили, что интернет и голосовая связь в настоящий момент являются единственными способами коммуникации и ведения бизнеса. Как передает издание со ссылкой на представителей компании, если меры по поддержке отрасли со стороны государства будут реализованы, то это поможет российским операторам «частично компенсировать возникшие дополнительные затраты, вызванные дополнительным масштабированием сети компаний и снижением курса рубля».

По словам партнера AC&M Михаила Алексеева, на сегодняшний день операторы платят за пользование частотами около 20 млрд рублей в год. Если перенос «закона Яровой» состоится, то это решение «освободит значительные материальные ресурсы» в отрасли.

Накануне российские операторы прокомментировали «Известиям» новость о грядущем повышении тарифов на сотовую связь. Согласно заявлению «Ростелекома», возможный рост может составить 10–15%. Причиной подорожания, по мнению гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, станет не эпидемия коронавируса, а принятые законы государства. Прежде всего, по его словам, это «закон Яровой».

Закон о «суверенном интернете» начал действовать с 1 ноября 2019 года. Документ необходим для обеспечения устойчивой работы Рунета, в случае если глобальная инфраструктура отключится. Он, в частности, предусматривает создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

Так называемый «пакет Яровой» представляет собой свод антитеррористических законов, который вступил в силу летом 2018 года. В частности, пакет обязывает операторов связи хранить данные о трафике в течение шести месяцев и предоставлять их по запросу спецслужб.