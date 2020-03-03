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ФАС не увидела нарушений в росте тарифов мобильной связи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В повышении мобильными операторами стоимости архивных тарифов нет признаков нарушения антимонопольного законодательства. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) по результатам проверки, инициированной после жалоб интернет-пользователей.

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Так, граждане указывали на якобы неправомерное повышение тарифов ПАО «Мегафон», ПАО «МТС», ПАО «Вымпелком» и ООО «Т2 Мобайл».

Регулятор проанализировал свыше 4 тыс. тарифных планов и пришел к выводу, что уровень доходов от повышения цен сопоставим с уровнем расходов.

«В основном изменения тарифов коснулись абонентов, пользующихся архивными тарифными планами, а изменения были направлены на выравнивание условий архивных и текущих тарифных планов», — говорится на сайте регулятора 2 марта.

Кроме того, отметили в ФАС, чтобы смягчить для абонентов последствия повышения стоимости тарифов, некоторые операторы запустили специальные опции и бонусы, снижающие расходы на некоторые услуги.

Также 2 марта в ФАС заподозрили наличие картельных сговоров на рынке медицинских масок, в связи с чем допустили открытие новых дел в рамках расследования. На данный момент петербургским УФАС уже возбуждено одно уголовное дело о возможном картельном сговоре в отношении четырех компаний.

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