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Тобольский завод увеличил выпуск полипропилена из-за коронавируса

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В Тобольске предприятие «ЗапСибНефтехим» увеличило выпуск полипропилена. Этот материал используется при изготовлении медицинских масок. Решение об увеличении объемов полимера принято в связи с эпидемией коронавируса.

Как поясняет портал «Наш город», производство полипропилена на этом заводе запустили в 2019 году. За год предприятие изготовила несколько сотен тысяч т этого материала. Максимальная мощность — 500 тыс. т в год.

Как заявили в оперативном штабе «Коронавирус. Тюмень», важно, чтобы завод скорее вышел на максимальные мощности. Это необходимо для нефтехимической отрасли российской экономики для борьбы с распространением инфекции.

14 апреля сообщалось, что в Тюменской области возобновили работу 3 тыс. предприятий, на которых в общей сложности задействовано 170 тыс. человек. В региональном правительстве сказали, что задача руководителей — организовать безопасность для персонала и ежедневно соблюдать все пункты специального чек-листа.

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