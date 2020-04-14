Производители предложили меры поддержки малоимущих в условиях пандемии

Представители общероссийских объединений потребителей, производителей и продавцов потребительских товаров обратились к правительству РФ с предложением о мерах поддержки одновременно низкодоходных категорий граждан и отечественных производителей в условиях пандемии коронавируса. С текстом письма во вторник, 14 апреля, ознакомились «Известия».

Авторы письма предлагают правительству приступить к реализации «замороженного» проекта Министерства промышленности и торговли России, который предусматривает предоставление низкодоходным категориям гражданам кредитов из федерального бюджета, погашаемых посредством покупки товаров отечественного производства. В условиях эпидемии коронавируса эти категории граждан предлагается расширить на тех, кто потерял доход из-за ограничений, связанных с распространением инфекции.

По мнению авторов письма, такая мера поддержит не только граждан, чьи доходы по независящим от них причинам стали недостаточными, но и представителей бизнеса и предпринимателей, спрос на продукцию которых значительно снизился.

Представители объединений полагают, что предприятия общественного питания, которые сейчас закрыты в связи с карантином, необходимо обеспечить госзаказами для бесплатного питания остро нуждающихся в этом граждан.

Кроме этого, авторы обращения выступают категорически против введения государственного регулирования рыночных цен на товары первой необходимости. Мировой опыт показывает, что результатом таких мер станет дефицит отдельных категорий товаров и развитие теневого рынка, отмечается в письме.

Обращение подписали, в частности, председатель Союза потребителей России Петр Щелищ, генеральный директор Союза участников потребительского рынка Ольга Баранникова, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков.

Президент России Владимир Путин во время своего обращения 25 марта из-за ситуации с коронавирусом представил ряд мер по поддержке отечественного предпринимательства. Среди них — предложение малому и среднему бизнесу отсрочки по налогам и призыв ввести мораторий на полгода на подачу заявлений о банкротстве компаний из отраслей, которые оказались в сложной ситуации из-за пандемии.

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