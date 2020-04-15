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Парад теплоходов отменили в Томской области

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Томская судоходная компания отказалась от проведения традиционного парада теплоходов в честь открытия сезона навигации. Причиной стала угроза распространения коронавируса.

Ежегодно парад теплоходов знаменует начало речной навигации. В 2019 году мероприятие провели 27 апреля. В 2020 год вскрытие реки Томи в районе Томска произошло 8 апреля, а сезон навигации стартует в начале следующей недели. Тем не менее в 2020 году парад теплоходов отменили в связи с запретом на проведение массовых мероприятий. Об этом сообщает РИА «Томск».

Режим самоизоляции в Томске действует с 31 марта. Все мероприятия в закрытых помещениях отменили, а мероприятия на открытом воздухе перенесли на более поздний срок.

В России число заразившихся коронавирусной инфекцией за сутки возросло на 3388, составив 24 490. Случаи заражения зарегистрированы в 84 регионах страны. Больше всего новых заболевших в Москве (1774), Подмосковье (272) и Мурманской области (137).

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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