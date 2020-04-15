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Главный врач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в среду, 15 апреля, рассказал на своей странице в Facebook, что полностью вылечился от коронавируса.

По его словам, два последних теста, которые он сделал, дали отрицательный результат.

«Изоляция завершена — полноценный рабочий день», — написал он.

О том, что Проценко заразился коронавирусом, стало известно в конце марта, напоминает «Газета.ру». Тогда медик сообщил, что изолировался в своем кабинете и планирует работать дистанционно. При этом он подчеркивал, что чувствует себя хорошо.

На фоне заражения главврача в медучреждении приняли дополнительные меры безопасности, персонал также сдал тесты на инфекцию.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В России, по данным на 14 апреля, более 21 тыс. зараженных, умерло 170 человек, вылечились — 1694.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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