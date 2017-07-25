На чемпионате мира по футболу-2018, который пройдет в 11 городах России, будут официально раздаваться бесплатные билеты. Аналогичная программа уже применялась на Кубке конфедераций-2017 и была признана успешной. Она рассчитана на наименее социально защищенные категории населения: многодетные семьи, инвалидов. Кроме того, пригласительные на матчи смогут получить учащиеся спортивных школ и волонтеры. Распределением этих билетов займутся муниципалитеты.

За официальным комментарием «Известия» обратились к главе оргкомитета «Россия-2018» Алексею Сорокину.

— Скорее всего, на ЧМ-2018 будет использоваться программа «Бесплатный билет», — рассказал «Известиям» Алексей Сорокин. — Нам кажется правильным, что социально незащищенные слои населения получают возможность вживую посмотреть на звезд мирового футбола. Мы будем обсуждать этот вопрос с ФИФА, он полностью — их прерогатива. Поэтому мы можем только рекомендовать что-то. При этом представители ФИФА остались вполне удовлетворены этой программой на Кубке конфедераций.

Всего 16 матчей Кубка конфедераций, по данным оргкомитета, посетили 628 304 зрителя, что в среднем обеспечило загрузку арен, где проводились игры, на 89%. Средняя посещаемость одной игры составила 39 269 болельщиков. Финальную игру между Германией и Чили, прошедшую на стадионе «Санкт-Петербург», посетили 57 268 человек.

По информации «Известий», количество бесплатных билетов составило около 12% от общего количества.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает это вполне нормальной практикой.

— На всех чемпионатах мира бывают бесплатные билеты, — отметил Вячеслав Колосков. — Они могут достаться волонтерам, участникам церемонии открытия или закрытия турнира, почетным гостям. Тот факт, что в России бесплатные билеты могут быть розданы малоимущим гражданам, не смущает ФИФА. Наоборот, эта инициатива им очень понравилась. Впрочем, как и другие нововведения: Fan ID («паспорт болельщика»), бесплатный проезд, безвизовый въезд.

Стоит отметить, что главной проблемой реализации билетной программы на Кубке конфедераций стали спекулянты. По данным исследования eTicket4.ru, около 40% билетов были проданы через сторонние сайты, а не через официальный билетный ресурс ФИФА. Средняя наценка перекупщиков в ходе турнира составляла 50%, что позволило им получить совокупно более 700 млн рублей прибыли при выручке более 2 млрд рублей.

Несмотря на все усилия ФИФА, значительная часть билетов была выкуплена спекулянтами в первые дни продаж. Поэтому на наиболее «дефицитные» игры, особенно с участием сборной России, достать билеты было практически невозможно. Притом что организаторы принимали меры для борьбы с перекупщиками: специально придерживали часть билетов и выпускали их в продажу непосредственно перед играми. Об активности спекулянтов свидетельствовала и телевизионная «картинка» с отдельных матчей. В официальных данных часто указывалось, что проданы все билеты на матч, но по факту было видно, что на стадионе есть свободные места.

Выступая 13 июля на заседании президиума Совета законодателей России, Алексей Сорокин заявил, что намерен обратиться в Госдуму с инициативой об ужесточении административной ответственности за незаконную продажу билетов на матчи ЧМ-2018.

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