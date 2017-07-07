Кубок Конфедераций-2017, прошедший в четырех городах России - Москве, Сочи, Казани и Санкт-Петербурге, набрал довольно высокую популярность в сети. Согласно исследованию поискового портала «Яндекс», сделанному специально для «Известий», интерес интернет-пользователей к крупному международному турниру был сопоставим с вниманием к прошлогоднему чемпионату Европы во Франции.

Среднее количество поисковых запросов про Кубок Конфедераций оказалось меньше всего на 22%: 581 тыс. в день о турнире в России и 741 тыс. — о Евро-2016. Пик поискового интереса к Кубку (около 800 тыс. запросов за сутки) пришёлся на 21 июня — в этот день проходил матч сборной России с командой Португалии. Такую популярность турнира в нашей стране можно назвать довольно высокой, если учесть, что Кубок Конфедераций по своему уровню — все же менее значимое соревнование, чем тот же чемпионат Европы.

Чаще всего в запросах про Кубок Конфедераций интересовались расписанием, турнирной таблицей, а также искали билеты и онлайн-трансляции. Из команд-участниц, не считая сборную России, пользователи больше всего запрашивали информацию про Португалию и Мексику — во многом потому, что они играли в одной группе с нашей национальной командой. Следом по популярности идут финалисты турнира - сборные Германии и Чили. Новая Зеландия, Австралия и Камерун замыкают список команд, которыми интересовались пользователи всемирной сети.

Сборную России по футболу, как и ожидалось, активнее всего искали в сети в дни матчей и перед ними.

Фото: Яндекс

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