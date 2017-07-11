Больше 150 тыс. человек посетили матчи Кубка конфедерации 2017 в российской столице. Об этом заявил руководитель департамента спорта и туризма Николай Гуляев в ходе заседания президиума Москвы.

По его словам, стадион «Спартак» в Москве на всех трех матчах посетили 152 тыс. болельщиков, включая 12,7 тыс. иностранцев, сообщает агентство городских новостей «Москва». Отмечается также, что около 3 тыс. иностранных болельщиков из 80 стран мира приехали в столицу по паспорту болельщика без визы.

Всего среди посетивших столичные матчи Кубка было 58% москвичей, 38% россиян из регионов страны и 9% иностранцев.

Кубок конфедераций прошел в России с 17 июня по 2 июля. Матчи турнира принимали Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи.