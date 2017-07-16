Большинство команд по зимним видам спорта уже активно ведет подготовительную работу к олимпийскому сезону. В их числе и российские саночники, которые благодаря победе Романа Репилова в Кубке мира подарили отечественным болельщикам надежду на медали Игр 2018 года в Пхенчхане. В эксклюзивном интервью «Известиям» главный тренер национальной команды Альберт Демченко поделился мнением о перспективах своих подопечных, рассказал о задачах на Олимпиаду и поведал о своих впечатлениях от финала Кубка конфедераций, прошедшего в начале июля в Санкт-Петербурге.

— Какие перспективы у сборной России по санному спорту на Олимпиаде в Пхенчхане?

— Перспективы хорошие, лишь бы не сглазить. Наши ребята сейчас находятся в хорошей форме и с усердием тренируются. Мы уже после сочинской Олимпиады начали целенаправленно готовиться к Пхенчхану, поэтому три предыдущих сезона проходили с разными программами подготовки, учли все положительные и отрицательные аспекты.

— В 2016 году вы критиковали олимпийскую трассу в Корее. Сейчас она улучшилась?

— Они довели эту трассу до ума. Есть еще нюансы на бетоне, но организаторы обещали исправить их к Играм. Тогда за день до нашего тестирования сломался компрессор, закачивающий в контур охладитель. И на половине трассы испортилось ледовое покрытие. Поэтому мы смогли протестировать только вторую половину и в результате не сумели дать оценку скоростным характеристикам трассы. В нынешнем году во время этапа Кубка мира в Пхенчхане таких проблем уже не было.

— Какие задачи стоят перед командой на ближайшую Олимпиаду?

— Как и у всех сборных, мы имеем свой медальный план, который формируется на основе комплексной целевой программы федерации. Он не изменяем и закладывается после каждого олимпийского цикла на каждый год следующего четырехлетия. Спорт — это плановое хозяйство. Если в советской экономике были пятилетки, то у нас — четырехлетние циклы. И всё четко спланировано: бюджет, график подготовки и количество медалей. В нашем случае речь идет о завоевании трех медалей в Пхенчхане: одного золота, одного серебра, одной бронзы.

— В начале июля вы побывали в Санкт-Петербурге на финальном матче футбольного Кубка конфедераций между Германией и Чили. Какие ощущения?

— Очень хорошие ощущения — понравилась игра, понравились стадион и организация мероприятия. Самые приятные впечатления и эмоции от увиденного и от проведенного времени.

— За кого болели?

— Болел за Чили, но понимал, что может победить Германия. Однако чилийцы сами не реализовали три голевых момента. Сначала упустили возможность забить в первом тайме, после чего немцы сразу же провели контратаку и забили единственный гол в матче. А потом во втором тайме два раза не попали в пустые ворота. Я рассчитывал, что Чили выиграет со счетом 3:1, но в итоге победила Германия.

— Можете сравнить по уровню организации Олимпиаду в Сочи и Кубок конфедераций?

— Я сочинскую Олимпиаду оценивал по внутренним ощущениям. А в Петербурге смотрел на это как обыватель, рассуждающий, как футболист пнул мяч, куда побежал. Обычный диванный болельщик. Для меня это — просто приятное времяпрепровождение. Другое дело, когда ты едешь на соревнования такого уровня как спортсмен и тренер. Когда либо сам выступаешь, либо отвечаешь за выступление других ребят — это уже другие эмоции, другой уровень адреналина в крови.

— Как вам выступление сборной России по футболу?

— К сожалению или к счастью, я ни разу не наблюдал за матчами сборной России вживую — только по телевизору. Вообще обычно посещаю только матчи ЦСКА, поскольку я сам — выходец из армейского общества, выступал за него и сейчас тренирую, будучи офицером. Иногда мне нравится, как ребята играют, но бывает, что смотреть за ними очень тяжело. Как тренер, дал бы им хороших подзатыльников и всех бы отправил отрабатывать проигрыш кроссом километров в 20. Чтобы в следующий раз думали, что делают.

— Со своими подопечными часто так поступаете?

— Такое случалось со мной, когда я был спортсменом. Сейчас у меня тоже существует система наказаний, если подопечный проиграл соревнование, имея все возможности для победы. Наказания серьезные. Самая жесткая санкция -—от 50 до 100% годовой премии. У нас они не такие, как у футболистов, но их лишение серьезно сказывается на бюджете. Президент Федерации санного спорта России Наталья Гарт учредила ежегодные премии. Но если я вижу, что спортсмен не выполняет свою работу, он тут же остается на голой ставке Центра спортивной подготовке (ЦСП) Министерства спорта РФ. Туда бы надо перевести и всех футболистов. Ведь они по идее работают в той же системе, что и остальные спортсмены. Думаю, их стоит перевести на ставку ЦСП: выиграл чемпионат мира — получи 100 тыс. рублей. Не выиграл — 45 тыс. рублей.

— Вас заметили на финале Кубка конфедераций с фотоаппаратом. Увлеклись съемками?

— Это рабочий инструмент на соревнованиях. Снимаю спортсменов и их технику. Причем на финале Кубка конфедераций у меня был самый простой аппарат. У нас в штате федерации есть свои фотографы и видеооператоры, которые делают снимки с трассы. Но я как профессионал вижу определенные детали в выступлении своих и чужих саночников, которые нужно обязательно зафиксировать, чтобы потом вместе с ребятами изучить и с учетом их выстраивать подготовку. Иногда это помогает с точки зрения подготовки правильной техники заезда.

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