Лучшим был признан гол, забитый мексиканским футболистом Марком Фабианом в ворота Германии во время полуфинала Кубка конфедераций. Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

Мяч был забит на 89-й минуте матча. Голкипер сборной Германии не смог справиться с мощным дальним ударом Фабиана. Самый красивый гол стал единственным голом сборной Мексики в том матче. Мексиканцы проиграли сборной Германии, которая позже и стала победителем Кубка конфедераций, со счетом 4:1.

В пятерке лучших также оказался гол еще одного представителя Мексики Рауля Хименеса, помимо него отметили Андре Силву (Португалия), Керема Демирбая (Германия) и Андре-Франка Замбо Ангисса (Камерун).

Лучшим игроком турнира был признан Юлиан Дракслер, лучшим вратарем выбрали Клаудио Браво, а Тимо Вернер стал лучшим бомбардиром турнира.