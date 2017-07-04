В Санкт-Петербурге прошел финальный матч Кубка конфедераций – 2017. Сборная Германии с минимальным перевесом обыграла команду Чили (1:0), добавив к своему званию чемпионов мира еще один престижный трофей, полученный под эгидой ФИФА. Успех этот примечателен тем, что бундестим приехала в Россию резервным составом.

Главный тренер немцев Йоахим Лев внес в заявку шесть футболистов, ранее не игравших за национальную команду даже в товарищеских матчах. В футболках сборной на поле впервые вышли Марвин Платтенхардт, Диего Демме, Амин Юнес, Керим Демирбай, Сандро Вагнер и Ларс Штиндль. Из-за травм не смогли принять участие в турнире основной голкипер команды Мануэль Нойер и центральный защитник Бенедикт Хеведес. За бортом осталась и группа игроков, выигравших в 2014 году в Бразилии чемпионат мира, — Йоахим Лев решил дать отдохнуть своим основным футболистам. Матс Хуммельс, Жером Боатенг, Томас Мюллер, Марко Ройс, Андре Шюррле, Месут Езил, Сами Хедира и Тони Кроос заблаговременно ушли в отпуск.

— Это фантастический результат для такого состава, — заявил «Известиям» приехавший на Кубок конфедераций в качестве комментатора легендарный немецкий футболист Лотар Маттеус. — Сам турнир получился очень сильным с достойным соперником в лице чилийской команды, но наша молодежь справилась. Теперь Йоахим Лев показал, насколько широкий выбор состава у него имеется перед чемпионатом мира 2018 года в России. Думаю, там Германия будет фаворитом и сможет сохранить свой титул. Трудно сказать, кто в итоге войдет в заявку команды на ЧМ — сейчас у нас такая сумасшедшая конкуренция, что трудно делать прогнозы.

По мнению капитана сборной Германии, на победном чемпионате мира 1990 года, в финальном матче Кубка конфедераций, сборная Чили оказала достойное сопротивление немцам.

— Чилийцы вновь показали то, за что мы так любим южноамериканские команды: азарт, желание атаковать, высокое индивидуальное мастерство футболистов, — отметил Лотар Маттеус. — Они достойно смотрелись в обоих матчах против Германии на групповой стадии и в финале. Но в решающей игре все перечеркнула одна ошибка, а свои моменты Чили не реализовала.

По мнению заслуженного тренера СССР и России Анатолия Бышовца, матч Германия–Чили стал образцом противостояния двух стилей игры.

— Встретились представители южноамериканской и европейской систем, что привело к борьбе двух культур футбола, — заявил «Известиям» Анатолий Бышовец. — Чили продемонстрировала индивидуальные действия своих игроков, их технику и культуру паса. А Германия отдала инициативу, стала играть на контратаках и воспользовалась пространством, оставленным соперником на своей половине поля. В результате одна ошибка решила исход матча. В остальном встреча получилась абсолютно равной. Оба главных тренера сумели подвести свои команды к финалу в идеальном функциональном состоянии, в результате чего трибуны арены на Крестовском острове смогли насладиться высококлассным футболом.

Также специалист отметил и общий высокий уровень всего турнира.

— Некоторые матчи на Кубке конфедераций по своей зрелищности были близки к играм чемпионата мира , — добавил легендарный наставник. — Мы увидели отличный футбол в исполнении латиноамериканских команд — Чили и Мексики, в очередной раз доказавших, что просто с ними не будет никому. Ну и, разумеется, нельзя не отметить, что Германия снова открыла массу новых имен. Этот турнир стал отличной рекламой мирового первенства следующего года.

Напомним, XXI мундиаль пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram