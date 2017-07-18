Национальный исследовательский центр «Институт им. Н.Е. Жуковского» приступил к разработке ключевых технологий, которые будут положены в основу создания электрического отечественного самолета. На первом этапе усилия будут направлены на создание уникальной гибридно-электрической силовой установки, основанной на использовании сверхпроводников. На основе отработанных технологий затем планируется приступить к созданию серийного электрического двигателя для самолета на 9–19 пассажиров.

Как заявил «Известиям» генеральный директор НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского» Андрей Дутов, Россия включается в процесс создания электрических самолетов. Первый шаг — это создание демонстратора гибридно-электрической силовой установки номинальной мощностью 500кВт и ее отработка на летающей лаборатории. На Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017, который будет проходить с 18 по 23 июля в подмосковном Жуковском, будет впервые представлен макет создаваемого двигателя.

— Программа рассчитана на три года, и по ее итогам на основе отработанных технологий можно будет приступать к созданию серийного электрического двигателя для самолета размерностью на 9–19 пассажиров, — рассказал Андрей Дутов.

По его словам, для создания гибридной установки впервые будут использованы высокотемпературные проводники, благодаря которым снимаются физические ограничения для повышения мощности авиационных электрических двигателей. В дальнейшем эти наработки можно будет использовать для создания научно-технического задела для силовых установок полностью электрических региональных и магистральных самолетов.

Генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения им. П.И. Баранова Михаил Гордин отметил, что электрификация самолетов — это наиболее значительное новшество в авиации после внедрения реактивного двигателя.

— Реализация концепции полностью электрического самолета позволит авиастроителям добиться повышения уровня надежности, удобства эксплуатации, экологичности, сокращения эксплуатационных затрат, — пояснил «Известиям» Михаил Гордин.

По мнению экспертов, общий потенциал повышения эффективности от использования традиционных технологий в авиастроении к 2030 году не превысит 35–40% от сегодняшнего уровня. Заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко считает, что сейчас каждый новый технологический продукт отличается от предыдущего буквально на 3–5%. При этом, чтобы получить эти проценты роста, надо тратить всё больше и больше средств.

— И по авиадвигателям, и по аэродинамике практически достигнут потолок. Так что действительно нужно ждать скачка, сопоставимого с переходом от винтовой к реактивной авиации. И электрические самолеты — это одно из наиболее вероятных направлений прорыва, — подчеркнул Константин Макиенко.

Эксперты отмечают, что создание инновационной электрической технологии в области авиастроения даст толчок развитию и других отраслей, включая судостроение и производство железнодорожной и автомобильной техники, в частности, в сфере повышения автономности, энерговооруженности, компактности.

Работы по освоению электрических технологий для авиации сегодня ведутся во всем мире. По прогнозным оценкам, первый полностью электрический самолет на 180 пассажиров может быть построен не ранее 2050 года.

В реализации российского проекта участвуют ЦИАМ, Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина, Центральный аэрогидродинамический институт им. профессора Н.Е. Жуковского, а также ЗАО «СуперОкс», специализирующееся на разработке технологии производства высокотемпературных сверхпроводниковых проводов второго поколения. Координатором проекта выступает НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского».

Справка «Известий»

Международный авиационно-космический салон МАКС-2017 пройдет в 13-й раз. В этом году ему исполняется 25 лет. Заявки на участие в авиасалоне подали 169 иностранных участников из 32 стран (в 2016 году их было 150 из 30 стран). На выставке будут представлены 10 национальных павильонов — Германии, Франции, Италии, Швейцарии, Чехии, Китая, Индии, Канады, Белоруссии и Ирана.

Гости авиасалона увидят немало новинок. В частности, истребитель МиГ-35С, прототип многоцелевого вертолета Ка-62, а также среднемагистральный пассажирский самолет МС-21.

«Вертолеты России» представят опытные прототипы машин Ми-38 и Ми-171А2.

Также будет показан модернизированный самолет Ан-2. На авиасалоне продемонстрируют новинки в области беспилотников, самолетов малой авиации, бортового радиоэлектронного оборудования и наработки по электрическому самолету.

В дни массового посещения запланированы фестиваль воздухоплавательных аппаратов и фестиваль скорости «Форсаж», где летательные аппараты будут участвовать вместе со скоростными автомобилями.

В летной программе МАКС-2017 примут участие восемь пилотажных групп, среди них «Русские витязи», «Стрижи», «Соколы России», «Русь», «Первый полет», «ЧелАвиа Team», Baltic Bees Jet Team из Латвии и Fursan Al Emarat из ОАЭ.