Прототип сверхзвукового пассажирского авиалайнера, работающего на водородном топливе, представят на выставке МАКС-2017. Об этом сообщается на сайте разработчика проекта – Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ).

Специалисты института создали эту модель в рамках проекта Hexafly-Int, который призван показать гостям выставки образ будущего пассажирской авиации.

Предполагается, что подобный водородный лайнер сможет осуществлять перелеты с континента на континент в несколько раз быстрее, чем современные пассажирские самолеты, так как сможет развить скорость до 8000 км/час.

Также на авиасалоне МАКС-2017 будет показан ряд перспективных самолетов гражданской и военной авиации. Военно-транспортную авиацию будет представлять Ил-76 МД-90А. Из пассажирских лайнеров продемонстрируют ближнемагистральный SSJ100, ближне-среднемагистральный МС-21-300 и другие.