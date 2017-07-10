В Забайкалье пилоты истребителей Су-30СМ отработали перехват и принуждение к посадке условного нарушителя. Экипажи были подняты учебной тревоге, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

«Пилоты истребителей Су-30СМ выполнили нормативы по подготовке и поднятию в воздух самолетов для перехвата условного нарушителя в зоне ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Летчики отработали приемы воздушной разведки, обнаружение нарушителя и его сопровождение, а также боевые элементы. Также была проведена тренировка по уходу от средств поражения условного противника.

19 июня пилот российского истребителя Су-27 осуществил перехват самолета RC-135U ВВС США над Балтийским морем.