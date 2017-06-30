Истребители Воздушно-космических сил России шесть раз за прошедшую неделю поднимались в воздух для перехватов. Об этом следует из материалов, опубликованных в пятницу в газете Министерства обороны РФ «Красная звезда».

Какие именно самолеты были перехвачены, не уточняется. Неделю назад издание сообщало о 14 вылетах для перехвата самолетов-разведчиков за неделю.

За последние семь дней иностранные самолеты провели 15 разведывательных полетов у российских границ, восемь из них принадлежат США.

Напомним, последний громкий случай в воздухе между российскими и западными самолетами произошел 21 июня, когда к Ту-154 с министром обороны России Сергеем Шойгу подлетел польский F-16. От самолета главы ведомства его отогнал российский истребитель, совершивший маневр перехвата.

Самолет, в котором находился Шойгу, сопровождался эскортом, состоящим из истребителей морской авиации Су-27.