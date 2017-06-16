Россия предложит зарубежным заказчикам новый военный учебный самолет Як-152 «Руслан» в июле на авиасалоне МАКС-2017. Об этом в пятницу сообщил журналистам в пятницу замглавы Минпромторга Олег Бочаров.

«Мы должны начинать продавать ее (технику) еще до того, как она будет запущена в производство. Поэтому продавать мы ее будем на МАКСе», — цитирует Бочарова «РИА Новости».

Як-152 разработан ОКБ имени Яковлева, входящим в состав корпорации «Иркут». По словам Олега Бочарова, самолет обладает экспортным потенциалом у самолета на рынках Африки, Азии, Латинской Америки.