Истребители Воздушно-космических сил России за прошедшую неделю шесть раз поднимались в воздух для перехвата самолетов-разведчиков у российских границ. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны РФ.

Неделей ранее сообщалось о четырех случаях перехвата иностранных разведывательных самолетов. При этом в министерстве отметили, что нарушений границ воздушного пространства России допущено не было.

Уточняется, что разведку осуществляли 20 летательных аппаратов. Кому принадлежали перехваченные самолеты, не уточняется.