Вопрос о переносе Московского международного авиасалона МАКС из Жуковского в подмосковный парк «Патриот» в Кубинке будет решен в 2018 году, сообщил журналистам заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров.

«Если будет площадка готова и она будет лучше, она будет отвечать всем требованиям технологическим, которые выдвигаются, она будет использована. Я думаю, что точный ответ мы сможем получить в 2018 году», – сказал он в субботу, 15 июля корреспонденту «Интерфакса».

Ранее СМИ сообщали, что переезд в Кубинку обойдется примерно в 20 млрд рублей.