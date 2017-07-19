Министерство промышленности и торговли России до конца года планирует подготовить отдельный регламент прохождения техосмотра для автомобилей с электрическими или гибридными двигателями. Как рассказали в пресс-службе ведомства, по действующим нормам во время техосмотра у таких машин проверяют только те системы, которые присутствуют и в обычных авто — приборы освещения, рулевое управление, состояние колес и механических тормозов. Технические требования к специфическим системам гибридных и электромобилей в современных регламентах отсутствуют. При этом в России уже насчитывается около 12 тыс. подобных автомашин.

Как отметили в ведомстве, в последние годы число машин с комбинированной энергоустановкой и электромобилей во всем мире и в России существенно возросло. Это объясняется ростом требований международных стандартов в сфере экологической безопасности и экономичности транспортных средств. Как ожидается, в ближайшие годы в России будет расти ассортимент моделей от европейских, китайских, корейских, а также отечественных автопроизводителей.

— Технические требования для новых базовых систем электромобилей и гибридных транспортных средств, в том числе высоковольтных цепей, в современных регламентах отсутствуют, — сообщили в Минпромторге.

Также было отмечено, что высоковольтные цепи электромобилей и гибридов, а также элементы, в эти цепи входящие, имеют конечную надежность. Следовательно, существует вероятность их отказа. К настоящему времени практически не изучены последствия подобных отказов во время движении автомашин. Между тем поломка этих систем может привести к тяжелым последствиям на дороге.

— Планируется проанализировать российские и зарубежные стандарты и другие нормативные документы. После этого будут подготовлены предложения по методикам проверки технического состояния. Эти разработки станут основой для создания новых регламентов, — пояснили в пресс-службе.

Основатель и руководитель Moscow Tesla Club Алексей Еремчук считает, что нет нужды вводить отдельный вид техосмотра для новых типов автомобилей.

— Наоборот, система технического осмотра для электромобилей должна быть упрощенной. Высоковольтные цепи батарей автомобиля чаще всего закрыты и запломбированы от постороннего вмешательства. Батарейные блоки обслуживаются не на сервисах, а у производителей. Если с ними что-то происходит, то компания предлагает полностью заменить блок, — рассказал Еремчук. — Для гибридных установок техосмотр может быть одинаковым с бензиновым автомобилем. Если будет разделение, то процедура усложнится.

По информации ГИБДД, в России насчитывается порядка 12 тыс. экологичных автомобилей, преимущественно с гибридной силовой установкой, но есть и полностью электрические.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», на 1 января нынешнего года в РФ зарегистрировано 920 электрокаров. Самая популярная модель — Nissan Leaf. Всего в России 340 таких автомобилей (37% от общего числа электрокаров). На втором месте по популярности у российских автомобилистов — Mitsubishi i-MiEV (263 автомобиля, 28,6% всего количества). Замыкает тройку лидеров Tesla (177 автомобилей, доля рынка — 19,2%). Также в России представлены электрокары Renault, BMW и Volkswagen. Есть в списке и российские модели — например, Lada Ellada в количестве 93 штук. Это первый серийный российский электромобиль, построенный на базе Lada Kalina. Впервые он был представлен в 2011 году. Ранее сообщалось, что среди владельцев этого автомобиля числятся министр промышленности и торговли Денис Мантуров и глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.