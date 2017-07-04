Министерство энергетики совместно с властями столицы готовит новые меры стимулирования рынка электрокаров. Как рассказал «Известиям» источник в московской мэрии и подтвердил представитель Минэнерго, планируется оборудовать все новые торговые центры столицы электрозаправками. Добиться этой цели власти намерены через внесение поправок в градостроительный кодекс Москвы, согласно которым ни один ТЦ не может быть запущен без установки электрозаправочного оборудования. Это должно поспособствовать росту популярности альтернативного транспорта и дать возможность моллам освоить новый для себя вид бизнеса — заправочный.

Как рассказал знакомый с ситуацией источник, с принятием соответствующих поправок в градостроительный кодекс обязательным условием для введения в строй каждого нового ТЦ в столице (а также в Зеленограде и «новой Москве») станет наличие электрозаправки. Нововведение, с одной стороны, вызовет дополнительные траты девелоперов на установку зарядного оборудования, а с другой — позволит им заработать на зарядке машин.

Если владелец ТЦ не хочет тратиться на установку заправки, он сможет обратиться с запросом к мэрии и она передаст объект «Россетям», которые уже за свой счет возьмутся за установку и обслуживание заправки, сообщил источник «Известий». До конца октября Минэнерго, Минэкономразвития и Минпромторг должны подготовить предложения по выполнению поручения вице-премьера Аркадия Дворковича о создании условий для установки зарядной инфраструктуры, и, вероятно, это станет одной из инициатив, которые могут принять с 2018 года, полагает собеседник «Известий». По его словам, подобные переговоры уже ведутся и с другими городами — к примеру, с Санкт-Петербургом.

Департамент транспорта Москвы поддерживает инициативу, сообщил «Известиям» его представитель.

Рынок зарядки электрокаров в крупных городах России едва ли достигает 0,3 млн рублей годовой прибыли, подсчитал для «Известий» аналитик департамента энергоэффективных технологий Международного энергетического агентства (МЭА) Николай Сикорски. Столь скромные цифры обусловлены низкой популярностью этого вида транспорта — по оценкам «Автостата», сегодня на всю Россию их не больше 1000 штук, а в Москве всего 281. Свое влияние оказывают и довольно низкие тарифы на заправку: на частных заправках, по оценке аналитика МЭА, он не превышает $2 (120 рублей).

— При условии, что каждый электрокар в Москве и Санкт-Петербурге будет хоть раз в день заряжаться на коммерческой электрозаправке около ТЦ, оборот рынка может вырасти до 5–10 млн рублей, — оценил Николай Сикорски. — При нынешних возможностях российского рынка средний ТЦ сможет зарабатывать на зарядке около 1 млн рублей в год, и в целом эта инициатива может сделать этот транспорт популярнее.

Предыдущие попытки правительства по поддержке рынка электрокаров давали сравнительно слабый эффект, напомнил начальник аналитического отдела компании «Инвестиционная компания ЛМС» Дмитрий Кумановский. Наиболее действенная мера — обнуление ввозных таможенных пошлин, которое комиссия при ЕАЭС продлевает каждый год, кроме того, электрокарам разрешили бесплатно парковаться и пользоваться «выделенкой». По оценке МОЭСК, расходы на электромобили — в 22 раза ниже, чем на обычный автомобиль с бензиновым двигателем.

Оборудование заправками торговых центров может разогреть рынок — Москва и Санкт-Петербург активно расширяются и в новых районах постоянно появляются по 2–3 новых ТЦ, отметил Дмитрий Кумановский.

Большая часть электрозаправок в Москве (сегодня в столице их порядка 40) принадлежит государственному предприятию МОЭСК («дочка» «Россетей»), но они заправляют электрокары бесплатно. Всего же по России работает не больше 100 подобных терминалов. До конца 2018 года мэрия планирует установить еще 129 электрозаправок — по итогам их эксплуатации будет рассматриваться вопрос дальнейшего увеличения их количества, заявил «Известиям» представитель столичного дептранса. Представитель «Россетей» на запрос не ответил.