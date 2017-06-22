НПО «Авиационно-космические технологии» построило первый в России летающий электромобиль, который получил название «Бегалет», сообщил генеральный директор и авиаконструктор предприятия Александр Бегак.

«Бегалет» снабжен мягким крылом по типу параплана или аэрошютным крылом. На корпусе электромобиля имеются колеса для устойчивого движения по дороге. Автомобиль сможет разгоняться до 100 км/ч, а в воздухе его скорость составит около 70 км/ч, сообщает Федеральное агентство новостей.

Для управления электромобилем нужно получить удостоверение пилота сверхлегкой авиации. Стоимость нового автомобиля составляет от 500 тыс. до нескольких миллионов рублей.