Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщил о том, что на столичных улицах вскоре могут появиться парковочные места, которые будут доступны только для владельцев электротранспорта.

По словам заместителя столичного градоначальника, на данный момент идет обсуждение возможности принятия данной меры на законодательном уровне.

«Для электротранспорта в Москве парковка бесплатная. На сегодняшний день с Минтрансом мы обсуждаем вопрос по скорейшему принятию в Российской Федерации законопроекта, чтобы парковочное место закрепить законодательно за электрической машиной, чтобы его никто другой не мог занимать», — подчеркнул Ликсутов.

Также Ликсутов сообщил журналистам о том, что в планах города увеличить количество АЗС для электрокаров до 200 штук, на сегодняшний день на московских улицах их насчитывается только 80.